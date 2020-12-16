Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент НАНУ: Бюджет 170 учреждений Академии – это бюджет обеспеченного университета США

Среда, 16 декабря 2020, 19:27
Президент НАНУ: Бюджет 170 учреждений Академии – это бюджет обеспеченного университета США

Президент НАНУ Анатолий Загородний отмечает, что годовой бюджет 170 учреждений Национальной академии наук Украины ─ это бюджет одного хорошо обеспеченного американского университета.

Источник: президент НАНУ Анатолий Загородний в интервью "Украинской правде"

Детали: Загородний рассказал, что средний возраст всех научных сотрудников Академии к началу 2020 года составлял 53,9 лет. Среди них средний возраст академиков НАН Украины - 77,1; членов-корреспондентов - 71,4; докторов - 64,9; кандидатов наук - 51,1.

Президент Академии рассказал о финансировании НАНУ, в состав которой входит около 170 учреждений и 26000 сотрудников. По словам Загороднего, бюджет Нацакадемии наук равен бюджету одного обеспеченного университета США.

Прямая речь Загородного: "В состав Академии входит около 170 учреждений ─ исследовательских институтов, национальных библиотек, природных заповедников, дендропарков, научно-технических центров. В них работает около 26 тысяч сотрудников, из которых 16 тысяч ─ это ученые. Среди них 2500 докторов наук и 7500 кандидатов наук.

В 2020 году объем расходов общего фонда госбюджета для Академии составлял 4,62 млрд грн. На практике такая "астрономическая" сумма обеспечивает всего-навсего две трети минимальных потребностей Академии.

Так вот, годовой бюджет на финансирование 170 учреждений Академии ─ это бюджет одного хорошо обеспеченного американского университета. Другой пример ─ научное общество Макса Планка в Германии, с которым Академия имеет похожую структуру. Годовой бюджет этого общества от государства еще несколько лет назад составлял 8,5 млрд евро, то есть порядка 255 млрд. гривен.

В 2021 году мы надеемся получить около 5 млрд гривен. Это бюджет не развития, а выживания, но и выживания он тоже не обеспечивает".

Читайте больше: Президент НАНУ Анатолий Загородний: Если не прекратить отток мозгов, наука в Украине умрет еще до середины ХХІ века

Напомним: В марте стало известно, что 101-летний Борис Патон, который с 1962 года возглавлял НАНУ, покидает пост.

19 августа Патон умер. Он возглавлял НАН с 1962 года. Последний раз Бориса Патона избирали президентом НАНУ в 2015 году.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: наука
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
наука
В желудке мертвого кашалота нашли "рвоту" стоимостью 544 тысячи долларов
Что не так с добровольным отказом от научных степеней и при каких условиях он может существовать
Медведчука лишили статуса академика
Последние новости
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
Все новости...
Реклама: