Європарламент затвердив семилітній бюджет ЄС

Європейський парламент затвердив на пленарній сесії в середу в Брюсселі семирічний бюджет Євросоюзу.

Джерело: сайт Європарламенту

Деталі: Законопроєкт з бюджету на 2021-2027 роки, погоджений з Радою ЄС 10 листопада, підтримали 548 голосами "за".

"Проти" проголосували 81 євродепутат, ще 66 утрималися.

Євродепутати підтримали переведення додаткових 15 млрд євро на ключові програми, серед яких охорона здоров’я, наука, студенти, "зелена економіка".

Семирічний бюджет затверджений у розмірі 1074,3 млрд євро.

Нагадаємо: Угорщина і Польща наклали вето на довгостроковий бюджет ЄС і заходи з порятунку економіки від наслідків коронавірусу на суму 1,8 трильйона євро через свою незгоду із запропонованим механізмом верховенства права.

Орбан пояснив рішення Угорщини ветувати бюджет ЄС тим, що передбачені ним зобов’язання нібито були пов’язані з прийомом мігрантів.

Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша підтримав критику, висловлену Польщею і Угорщиною, але не приєднався до блокування.