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Европарламент утвердил семилетний бюджет ЕС

Среда, 16 декабря 2020, 22:42

Европейский парламент утвердил на пленарной сессии в среду в Брюсселе семилетний бюджет Евросоюза.

Источник: сайт Европарламента

Детали: Законопроект из бюджета на 2021-2027 годы, согласованный с Советом ЕС 10 ноября, поддержали 548 голосами "за".

"Против" проголосовали 81 евродепутат, еще 66 воздержались.

Евродепутаты поддержали перевод дополнительных 15 млрд евро на ключевые программы, среди которых здравоохранение, наука, студенты, "зеленая экономика".

Семилетний бюджет утвержден в размере 1074,3 млрд евро

Напомним: Венгрия и Польша наложили вето на долгосрочный бюджет ЕС и меры по спасению экономики от последствий коронавируса на сумму 1,8 триллиона евро через свое несогласие с предложенным механизмом верховенства права.

Орбан объяснил решение Венгрии ветировать бюджет ЕС тем, что предусмотренные им обязательства якобы были связаны с приемом мигрантов.

Премьер-министр Словении Янез Янша поддержал критику, высказанную Польшей и Венгрией, но не присоединился к блокированию.

Украинская правда
Темы: ЕСЕвропарламентбюджет


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