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Китай успішно доставив на Землю місячний ґрунт

Середа, 16 грудня 2020, 23:10

Капсула китайського зонда Chang'e 5 успішно повернулася на Землю зі зразками місячного грунту.

Джерело: Державне космічне управління Китаю у Twitter

Деталі: Модуль приземлився в автономному районі Внутрішня Монголія в КНР.

Місячний ґрунт потрапив на нашу планету вперше за десятки років з 1976 року.

Глава CNSA називає місячну місію Чан'є-5 успішною. Наземні бригади готуються транспортувати місячну капсулу до безпечного місця, де її відкриють та оглянуть експерти.

Що передувало: Китайська ракета-носій "Long March 5" відправилась на Місяць, звідки має доправити місячну породу на Землю.

Українська правда
Теми: Китайкосмос


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