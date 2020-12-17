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У США дозволять продавати тест на COVID у магазинах

Четвер, 17 грудня 2020, 01:57

Адміністрація США з контролю за продуктами харчування та ліками (FDA) затвердила експрес-тест на коронавірус, який невдовзі вже буде доступний в магазинах.

Джерело: "Голос Америки"

Деталі: Зробити тест можна буде вдома, а придбати – без рецепта. Зазначається, що дозволений такий тест пацієнтам від двох років, включно із тими, хто не має симптомів. 

"Це затвердження є дуже важливим у тестуванні на COVID-19. FDA дозволить продавати тест в таких місцях, як аптеки. Пацієнт може придбати тест, взяти мазок з носа, провести тест і дізнатись про його результати вже через 20 хвилин ", – сказав представник FDA Стівен Хан у своєму зверненні. 

Вказується, що хоча тест і виявляє білки вірусу, відомі як антигени, проте експерти не вважають його таким же точним як молекулярні лабораторні тести.

Виробником схваленого зразка  є австралійська компанія Ellume. Важливо, що результати тесту особи зможе отримати через додаток на смартфоні через спеціальний аналізатор. Окрім того, у додатку буде опція повідомити результати одразу до органів охорони здоров’я для моніторингу поширеності захворювань. 

Ellume розраховує виробити понад три мільйонів тестів у січні 2021 року.

За словами представника компанії, вартість домашнього тесту складатиме близько 30 доларів. 

Нагадаємо:

  • Від ускладнень коронавірусу в США померли понад 300 тисяч хворих, а COVID-19 підтвердили у понад 16,7 мільйонів осіб. 

Теми: коронавірусСША


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