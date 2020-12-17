У США дозволять продавати тест на COVID у магазинах

Адміністрація США з контролю за продуктами харчування та ліками (FDA) затвердила експрес-тест на коронавірус, який невдовзі вже буде доступний в магазинах.

Джерело: "Голос Америки"

Деталі: Зробити тест можна буде вдома, а придбати – без рецепта. Зазначається, що дозволений такий тест пацієнтам від двох років, включно із тими, хто не має симптомів.

"Це затвердження є дуже важливим у тестуванні на COVID-19. FDA дозволить продавати тест в таких місцях, як аптеки. Пацієнт може придбати тест, взяти мазок з носа, провести тест і дізнатись про його результати вже через 20 хвилин ", – сказав представник FDA Стівен Хан у своєму зверненні.

Вказується, що хоча тест і виявляє білки вірусу, відомі як антигени, проте експерти не вважають його таким же точним як молекулярні лабораторні тести.

Виробником схваленого зразка є австралійська компанія Ellume. Важливо, що результати тесту особи зможе отримати через додаток на смартфоні через спеціальний аналізатор. Окрім того, у додатку буде опція повідомити результати одразу до органів охорони здоров’я для моніторингу поширеності захворювань.

Ellume розраховує виробити понад три мільйонів тестів у січні 2021 року.

За словами представника компанії, вартість домашнього тесту складатиме близько 30 доларів.

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