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В США разрешат продавать тест на COVID в магазинах

Четверг, 17 декабря 2020, 01:57

Администрация США по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA) утвердила экспресс-тест на коронавирус, который вскоре уже будет доступен в магазинах.

Источник: "Голос Америки"

Детали: Сделать тест можно будет дома, а приобрести – без рецепта. Отмечается, что разрешен такой тест пациентам от двух лет, включая тех, кто не имеет симптомов.

"Это утверждение является очень важным в тестировании на COVID-19. FDA позволит продавать тест в таких местах, как аптеки. Пациент может приобрести тест, взять мазок из носа, провести тест и узнать о его результатах уже через 20 минут", – сказал представитель FDA Стивен Хан в своем обращении.

Указывается, что хотя тест и обнаруживает белки вируса, известные как антигены, однако эксперты не считают его таким же точным как молекулярные лабораторные тесты.

Производителем одобренного образца является австралийская компания Ellume. Важно, что результаты теста человек сможет получить на приложение смартфона через специальный анализатор. Кроме того, в приложении будет опция сообщить результаты сразу в органы здравоохранения для мониторинга распространенности заболеваний.

Ellume рассчитывает выработать более трех миллионов тестов в январе 2021 года.

По словам представителя компании, стоимость домашнего теста составит около 30 долларов.

Напомним:

  • От осложнений коронавируса в США умерли более 300 тысяч больных, а COVID-19 подтвердили в более 16,7 млн человек.

Украинская правда
Темы: коронавирусСША


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