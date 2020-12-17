Данія запровадить локдаун на новорічні свята

Із 16 грудня в Данії запроваджують жорсткі карантинні обмеження для запобігання поширенню коронавірусу.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Про відповідне рішення оголосила прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен. Вона заявила, що медична система країни перебуває під тиском, тому діяти потрібно негайно.

Вже із 17 грудня зачиняться торгові центри, а з 25 грудня до 3 січня – всі магазини, окрім супермаркетів та продуктових. Також працюватимуть аптеки. Учнів додому відправлять із понеділка.

Очільниця уряду очікує, що найближчі місяці будуть найважчими за час пандемії.

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