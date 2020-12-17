Данія запровадить локдаун на новорічні свята
Четвер, 17 грудня 2020, 04:59
Із 16 грудня в Данії запроваджують жорсткі карантинні обмеження для запобігання поширенню коронавірусу.
Джерело: "Радіо Свобода"
Деталі: Про відповідне рішення оголосила прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен. Вона заявила, що медична система країни перебуває під тиском, тому діяти потрібно негайно.
Вже із 17 грудня зачиняться торгові центри, а з 25 грудня до 3 січня – всі магазини, окрім супермаркетів та продуктових. Також працюватимуть аптеки. Учнів додому відправлять із понеділка.
Очільниця уряду очікує, що найближчі місяці будуть найважчими за час пандемії.
Нагадаємо:
- За останніми даними, коронавірус в Данії підтвердили у 120 тисяч громадян.