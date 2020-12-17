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Дания введет локдаун на новогодние праздники

Четверг, 17 декабря 2020, 04:59

С 16 декабря в Дании вводят жесткие карантинные ограничения для предотвращения распространения коронавируса.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: О соответствующем решении объявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Она заявила, что медицинская система страны находится под давлением, поэтому действовать нужно немедленно.

Уже с 17 декабря закроются торговые центры, а с 25 декабря по 3 января – все магазины, кроме супермаркетов и продуктовых. Также будут работать аптеки. Учеников домой отправят с понедельника.

Глава правительства ожидает, что ближайшие месяцы будут самыми тяжелыми за время пандемии.

Напомним:

  • По последним данным, коронавирус в Дании подтвердили в 120 тысяч граждан.



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