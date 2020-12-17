Київ планує до кінця року пустити 400 млн грн на лікування COVID

Понад 400 мільйонів гривень столична влада використає до кінця року для забезпечення лікування хворих на COVID-19.

Джерело: офіційний портал Києва

Деталі: Відповідний проєкт рішення про зміни до програми "Здоров’я киян" Департамент охорони здоров’я виніс на розгляд Київської міської ради.

Дослівно :"Зекономлені кошти столичного медичного бюджету на 2020 рік будуть використані до кінця року для забезпечення лікування хворих на COVID-19. Мова йде про понад 400 млн грн. Відповідний проект змін до програми "Здоров’я киян" розробив Департамент охорони здоров’я КМДА на початку грудня".

Пряма мова директорки департаменту Валентини Гінзбург: "Постанова Кабінету Міністрів України звільнила від оподаткування придбання товарів, робіт та послуг медичної галузі. Це дає нам змогу шляхом внесення змін до програми "Здоров’я киян" 2020-2022 вивільнені кошти спрямувати на нагальні потреби. У даному випадку – на забезпечення пацієнтів, хворих на коронавірусну інфекцію, якісним лікуванням".