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Киев планирует до конца года пустить 400 млн грн на лечение COVID

Четверг, 17 декабря 2020, 08:58

Более 400 миллионов гривен столичная власть использует до конца года для обеспечения лечения больных COVID-19.

Источник: официальный портал Киева

Детали: Соответствующий проект решения об изменениях в программу "Здоровье киевлян" Департамент здравоохранения вынес на рассмотрение Киевского городского совета.

Дословно: "Сэкономленные средства столичного медицинского бюджета на 2020 год будут использованы до конца года для обеспечения лечения больных COVID-19. Речь идет о более 400 млн грн. Соответствующий проект изменений к программе "Здоровье киевлян" разработал Департамент здравоохранения КГГА в начале декабря".

Прямая речь директора департамента Валентины Гинзбург: "Постановление Кабинета министров освободило от налогообложения приобретение товаров, работ и услуг медицины. Это дает нам возможность путем внесения изменений в программу "Здоровье киевлян" 2020-2022 высвободившиеся средства направить на неотложные нужды. В данном случае – на обеспечение пациентов с коронавирусной инфекцией качественным лечением".

Темы: КиевCovid-2019коронавирусмедицинаденьги


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