Трамп в истерике грозится не покидать Белый дом - СМИ
Четверг, 17 декабря 2020, 10:28
Президент США Дональд Трамп говорил некоторым советникам, что откажется покинуть Белый дом в день инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена.
Источник: CNN
Детали: Отмечается, что об этом Трамп говорит в моменты "глубочайшего отрицания". Эта возможность встревожила некоторых помощников, но мало кто верит, что Трамп действительно доведет дело до конца.
"Он устраивает чертову истерику", - сказал один из неназванных советников. "На самом деле он собирается уйти, просто брыкается".
Белый дом отказался комментировать данную информацию.