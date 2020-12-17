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Трамп в истерике грозится не покидать Белый дом - СМИ

Четверг, 17 декабря 2020, 10:28

Президент США Дональд Трамп говорил некоторым советникам, что откажется покинуть Белый дом в день инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена.

Источник: CNN

Детали: Отмечается, что об этом Трамп говорит в моменты "глубочайшего отрицания". Эта возможность встревожила некоторых помощников, но мало кто верит, что Трамп действительно доведет дело до конца.

"Он устраивает чертову истерику", - сказал один из неназванных советников. "На самом деле он собирается уйти, просто брыкается".

Белый дом отказался комментировать данную информацию.



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