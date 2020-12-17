Трамп в истерике грозится не покидать Белый дом - СМИ

Президент США Дональд Трамп говорил некоторым советникам, что откажется покинуть Белый дом в день инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена.

Источник: CNN

Детали: Отмечается, что об этом Трамп говорит в моменты "глубочайшего отрицания". Эта возможность встревожила некоторых помощников, но мало кто верит, что Трамп действительно доведет дело до конца.

"Он устраивает чертову истерику", - сказал один из неназванных советников. "На самом деле он собирается уйти, просто брыкается".

Белый дом отказался комментировать данную информацию.

Что предшествовало: В течение длительного времени Дональд Трамп отказывался признавать, что Джо Байдена поддержало большее количество избирателей и утверждал о массовых фальсификациях, пытаясь добиться пересчета голосов через суды.

14 декабря члены Коллегии выборщиков от всех штатов страны утвердили победу Джо Байдена на выборах. Все голоса были отданы так, как и планировалось, – 306 за Байдена из необходимых для победы 270, и 232 – за Дональда Трампа.