Трамп в истерике грозится не покидать Белый дом - СМИ

Президент США Дональд Трамп говорил некоторым советникам, что откажется покинуть Белый дом в день инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена.

Источник: CNN

Детали: Отмечается, что об этом Трамп говорит в моменты "глубочайшего отрицания". Эта возможность встревожила некоторых помощников, но мало кто верит, что Трамп действительно доведет дело до конца.

"Он устраивает чертову истерику", - сказал один из неназванных советников. "На самом деле он собирается уйти, просто брыкается".

Белый дом отказался комментировать данную информацию.