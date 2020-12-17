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Двоє львівських бізнесменів організували конвертцентр з оборотом у 20 млрд

Четвер, 17 грудня 2020, 10:00
Двоє львівських бізнесменів організували конвертцентр з оборотом у 20 млрд

У Львові силовики заблокували незаконну діяльність одного із найбільших конвертаційних центрів країни з річним оборотом у понад 20 мільярдів гривень.

Джерело: СБУ, генеральний прокурор Ірина Венедіктова у Facebook

Деталі: В ході досудового розслідування оперативники спецслужби встановили, що організували конвертаційний центр двоє львівських бізнесменів. Вони зареєстрували понад 70 фіктивних підприємств у кількох областях країни.

Ділки надавали "послуги" підприємствам реального сектору економіки, зокрема при виконанні робіт, наданні послуг та постачанні товарів за бюджетні кошти. Організатори забезпечували клієнтам мінімізацію податків, штучне завищення валових витрат, конвертацію коштів, документальне "прикриття" безтоварних операцій, незаконне формування податкового кредиту та відшкодування ПДВ. Зловмисники також "допомагали" замовникам із відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом.  

За попередніми підрахунками експертів, через підробку документів та їх використання, тільки протягом 2020 року зловмисники проконвертували майже 20 мільярдів гривень.

Під час проведення понад 30 одночасних обшуків правоохоронці виявили печатки фірм із ознаками фіктивності, комп’ютерну техніку, готівку та інше майно на суму понад 60 мільйонів гривень. Також вилучено фінансово-господарську документацію та чорнову бухгалтерію, які доводять здійснення незаконної діяльності. 

На причетність до схеми надання послуг з ухилення від сплати податків перевіряються колишні співробітники податкової служби.

Операція проводилась співробітниками Управління СБУ в Львівській області під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури.

Пряма мова Венедіктової: "Руйнування схем з ухилення від сплати податків та "скруток" ПДВ - наш пріоритет. Тільки цьогоріч завдяки скоординованим зусиллям органів правопорядку до бюджету надійшло понад 25 млрд грн ПДВ".

Українська правда
Теми: корупціяЛьвівСБУпрокуратура
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