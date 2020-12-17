Двое львовских бизнесменов организовали конвертцент с оборотом в 20 млрд

Во Львове силовики заблокировали незаконную деятельность одного из крупнейших конвертационных центров страны с годовым оборотом более 20 миллиардов гривен.

Источник: СБУ, генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook

Детали: В ходе досудебного расследования оперативники спецслужбы установили, что организовали конвертационный центр двое львовских бизнесменов. Они зарегистрировали более 70 фиктивных предприятий в нескольких областях страны.

Дельцы предоставляли "услуги" предприятиям реального сектора экономики, в частности при выполнении работ, оказании услуг и поставке товаров за бюджетные средства. Организаторы обеспечивали клиентам минимизацию налогов, искусственное завышение валовых расходов, конвертацию средств, документальное "прикрытия" бестоварных операций, незаконное формирование налогового кредита и возмещения НДС. Злоумышленники также "помогали" заказчикам с отмыванием доходов, полученных преступным путем.

По предварительным подсчетам экспертов, за подделку документов и их использования, только в течение 2020 года злоумышленники проконвертировали почти 20 миллиардов гривен.

При проведении более 30 одновременных обысков правоохранители обнаружили печати фирм с признаками фиктивности, компьютерную технику, наличность и другое имущество на сумму более 60 млн гривен. Также изъята финансово-хозяйственная документация и черновая бухгалтерия, доказывающие осуществление незаконной деятельности.

На причастность к схеме предоставления услуг по уклонению от уплаты налогов проверяются бывшие сотрудники налоговой службы.

Операция проводилась сотрудниками Управления СБУ во Львовской области под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры.

Прямая речь Венедиктовой: "Разрушение схем по уклонению от уплаты налогов и "скруток" НДС - наш приоритет. Только в этом году благодаря скоординированным усилиям органов правопорядка в бюджет поступило более 25 млрд грн НДС".