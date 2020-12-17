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Київ наближається до позначки у 100 тисяч випадків COVID-19

Четвер, 17 грудня 2020, 10:10
Київ наближається до позначки у 100 тисяч випадків COVID-19

За весь час пандемії коронавірусу у Києві захворювання на COVID-19 підтвердили у 96 672 осіб.

Джерело: Telegram-канал КМДА

Деталі: За минулу добу у столиці виявили 1512 хворих на коронавірус. Померла 31 людина.

Найбільше випадків виявили в Деснянському районі – 263, у Дніпровському – 253. Та в Дарницькому районі – 195 випадків.

До лікарень столиці госпіталізували 106 пацієнтів. При цьому одужали за минулу добу 876 людей.

Загалом у Києві вже 96 672 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Всього коронавірус подолали 30 773 мешканці Києва. COVID-19 забрав життя 1662 киян.

Українська правда

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Теми: КиївCovid-2019коронавірус
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