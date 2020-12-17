Киев приближается к отметке в 100 тысяч случаев COVID-19

За все время пандемии коронавируса в Киеве заболевание на COVID-19 подтвердили в 96 672 человек.

Источник: Telegram-канал КГГА

Детали: За минувшие сутки в столице обнаружили 1512 больных на коронавирус. Умер 31 человек.

Больше всего случаев обнаружили в Деснянском районе - 263, в Днепровском - 253, в Дарницком районе - 195 случаев.

В больницы столицы госпитализировали 106 пациентов. При этом выздоровели за минувшие сутки 876 человек.

Всего в Киеве 96 672 подтвержденных случаев заболевания на COVID-19. Коронавирус преодолели 30 773 жители Киева. COVID-19 унес жизни 1 662 киевлян.