Киев приближается к отметке в 100 тысяч случаев COVID-19
Четверг, 17 декабря 2020, 10:10
За все время пандемии коронавируса в Киеве заболевание на COVID-19 подтвердили в 96 672 человек.
Источник: Telegram-канал КГГА
Детали: За минувшие сутки в столице обнаружили 1512 больных на коронавирус. Умер 31 человек.
Больше всего случаев обнаружили в Деснянском районе - 263, в Днепровском - 253, в Дарницком районе - 195 случаев.
В больницы столицы госпитализировали 106 пациентов. При этом выздоровели за минувшие сутки 876 человек.
Всего в Киеве 96 672 подтвержденных случаев заболевания на COVID-19. Коронавирус преодолели 30 773 жители Киева. COVID-19 унес жизни 1 662 киевлян.
Украинская правда