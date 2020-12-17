Рада запровадила штрафи для бізнесу і організацій за відсутність масок
Четвер, 17 грудня 2020, 11:09
Верховна Рада ухвалила закон про штрафні санкції для суб’єктів господарювання, які допускають відсутність масок чи респіраторів на громадянах.
Джерело: засідання парламенту 17 грудня
Деталі: Проєкт закону № 3890 підтримав у другому читанні 241 нардеп.
Посадовим особам державної санітарно-епідеміологічної служби, головним державним санітарним лікарям та їх заступникам надаються повноваження штрафувати суб'єктів господарювання на суму 3400-5100 грн за пропуск осіб в громадські будинки/транспорт під час карантину без вдягнутих засобів захисту, що закривають ніс та рот, та за обслуговування підприємцями чи працівниками суб’єктів господарювання без вдягнутих засобів захисту.
Українська правда