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Рада запровадила штрафи для бізнесу і організацій за відсутність масок

Четвер, 17 грудня 2020, 10:09
Рада запровадила штрафи для бізнесу і організацій за відсутність масок

Верховна Рада ухвалила закон про штрафні санкції для суб’єктів господарювання, які допускають відсутність масок чи респіраторів на громадянах.

Джерело: засідання парламенту 17 грудня

Деталі: Проєкт закону № 3890 підтримав у другому читанні 241 нардеп.

Посадовим особам державної санітарно-епідеміологічної служби, головним державним санітарним лікарям та їх заступникам надаються повноваження штрафувати суб'єктів господарювання на суму 3400-5100 грн за пропуск осіб в громадські будинки/транспорт під час карантину без вдягнутих засобів захисту, що закривають ніс та рот, та за обслуговування підприємцями чи працівниками суб’єктів господарювання без вдягнутих засобів захисту.

Українська правда

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Теми: штрафикарантин
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