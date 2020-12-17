Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада ввела штрафы для бизнеса и организаций за отсутствие масок

Четверг, 17 декабря 2020, 10:09
Рада ввела штрафы для бизнеса и организаций за отсутствие масок

Верховная Рада приняла закон о штрафных санкциях для субъектов хозяйствования, которые допускают отсутствие масок или респираторов на гражданах.

Источник: заседание парламента 17 декабря

Детали: Проект закона №3890 поддержал во втором чтении 241 депутат.

Должностным лицам государственной санитарно-эпидемиологической службы, главным государственным санитарным врачам и их заместителям предоставляются полномочия штрафовать субъектов хозяйствования на сумму 3400-5100 грн за пропуск лиц в общественные здания/транспорт во время карантина без одетых средств защиты, закрывающих нос и рот, и за обслуживание предпринимателями или работниками субъектов хозяйствования без одетых средств защиты.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: штрафыкарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
штрафы
Vodafone заплатит 1,8 млн грн штрафа за ложную рекламу
Возобновление проверок бизнеса и штрафов состоится в августе - Гетманцев
В России теперь штрафуют за карты без Крыма и других оккупированных территорий
Последние новости
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
Все новости...
Реклама: