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Рада ввела штрафы для бизнеса и организаций за отсутствие масок

Четверг, 17 декабря 2020, 11:09

Верховная Рада приняла закон о штрафных санкциях для субъектов хозяйствования, которые допускают отсутствие масок или респираторов на гражданах.

Источник: заседание парламента 17 декабря

Детали: Проект закона №3890 поддержал во втором чтении 241 депутат.

Должностным лицам государственной санитарно-эпидемиологической службы, главным государственным санитарным врачам и их заместителям предоставляются полномочия штрафовать субъектов хозяйствования на сумму 3400-5100 грн за пропуск лиц в общественные здания/транспорт во время карантина без одетых средств защиты, закрывающих нос и рот, и за обслуживание предпринимателями или работниками субъектов хозяйствования без одетых средств защиты.

Украинская правда
Темы: штрафыкарантин


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