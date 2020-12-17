Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін каже, що ще не випробував на собі вакцину проти COVID

Четвер, 17 грудня 2020, 10:45
Путін каже, що ще не випробував на собі вакцину проти COVID
"Новая газета"

Президент Росії Володимир Путін заявив, що поки ще не вакцинувалася від коронавирусной інфекції, що породжує хворобу COVID-19.

Джерело: Путін на на великий щорічній пресконференції

Пряма мова: "Фахівці нам кажуть, що ті вакцини, які надходять у цивільний обіг на сьогодні, передбачені для громадян у певній віковій зоні. До таких, як я, вакцини поки не дісталися.

Я людина в цьому сенсі досить законослухняна. Я дослухаюся до рекомендацій наших фахівців. І тому поки цієї вакцини не поставив, як кажуть фахівці. Але я обов'язково це зроблю, як тільки це стане можливим",

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінвакцинаціяРосіяCovid-2019коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
Путін
Зеленський про переговори з Путіним після підходу ЗСУ до Криму: Логічна риторика
"Хороший лідер" і "правильна політика": більшість росіян підтримають Путіна на виборах – соціологія
Пригожин і "Вагнер" досі мають повну свободу у РФ – американські аналітики
Останні новини
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
11:10
На польському кордоні збили трьох українських водіїв
11:07
У США чотиримісячне дитя вижило після того, як його затягнуло в торнадо
10:59
Розтрата 18 мільйонів ДП "Антонов": справу скерували до суду
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
10:49
інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС
10:49
Формула майбутнього: як під час війни 13 математиків будують в Україні центр передових досліджень
Усі новини...
Реклама: