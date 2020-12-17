Путін каже, що ще не випробував на собі вакцину проти COVID

Президент Росії Володимир Путін заявив, що поки ще не вакцинувалася від коронавирусной інфекції, що породжує хворобу COVID-19.

Джерело: Путін на на великий щорічній пресконференції

Пряма мова: "Фахівці нам кажуть, що ті вакцини, які надходять у цивільний обіг на сьогодні, передбачені для громадян у певній віковій зоні. До таких, як я, вакцини поки не дісталися.

Я людина в цьому сенсі досить законослухняна. Я дослухаюся до рекомендацій наших фахівців. І тому поки цієї вакцини не поставив, як кажуть фахівці. Але я обов'язково це зроблю, як тільки це стане можливим",