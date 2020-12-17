Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Путін каже, що ще не випробував на собі вакцину проти COVID

Четвер, 17 грудня 2020, 11:45
"Новая газета"

Президент Росії Володимир Путін заявив, що поки ще не вакцинувалася від коронавирусной інфекції, що породжує хворобу COVID-19.

Джерело: Путін на на великий щорічній пресконференції

Пряма мова: "Фахівці нам кажуть, що ті вакцини, які надходять у цивільний обіг на сьогодні, передбачені для громадян у певній віковій зоні. До таких, як я, вакцини поки не дісталися.

Я людина в цьому сенсі досить законослухняна. Я дослухаюся до рекомендацій наших фахівців. І тому поки цієї вакцини не поставив, як кажуть фахівці. Але я обов'язково це зроблю, як тільки це стане можливим",

Теми: ПутінвакцинаціяРосіяCovid-2019коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоКомпанії, дотичні до Медведчука і Козака, будують дорогу між Росією і Китаєм – "Схеми"

Новини 17 грудня: смерть Кернеса, призначення в Кабміні

Україна насправді має контракти для купівлі вакцин лише для 2 млн населення – Bloomberg

НАБУ прийшло з обшуками в Мінкульт

Рада призначила Шкарлета на посаду міністра освіти України

Рада провалила призначення Вітренка міністром енергетики

Усі новини...
Путін
Путін дав орден своєму представнику в ТКГ
Двоюрідному племіннику Путіна ліквідували партію, він створив нову
Резніков про "продаж" "Масандри" в Криму: Санкційний пакет вже готується
Останні новини
06:07
МВС Білорусі та Росгвардія уклали угоду про співпрацю
05:01
COVID-19: світ встановив новий абсолютний рекорд з кількості заражень за добу 
03:59
Вакцина від Moderna пройшла перший етап затвердження у США
03:03
ОновленоУ Харкові оголосили жалобу
02:22
ФотоОстанній (26-й) запуск SpaceX у 2020 році заплановано на 18 грудня
01:18
Три штати США зазнали кібератаки з боку росіян – Bloomberg
00:18
За добу в Європі майже чверть мільйона випадків COVID
23:55
"Я не причетний": Трамп про можливе переслідування сина Байдена
23:28
Голову облради Запоріжжя визнали нелегітимним і обрали нового
22:44
Зеленський започаткував соцпроєкт, щоб заохотити українців більше рухатися
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!