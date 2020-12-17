Путин говорит, что еще не испытал на себе вакцину против COVID
Четверг, 17 декабря 2020, 10:45
Президент России Владимир Путин заявил, что пока еще не вакцинировался от коронавирусной инфекции, порождающей болезнь COVID-19.
Источник: Путин на на большой ежегодной пресс-конференции
Прямая речь: "Специалисты нам говорят, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот на сегодня, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. До таких, как я, вакцины пока не добрались.
Я человек в этом смысле достаточно законопослушный. Я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов. И поэтому пока этой вакцины не поставил, как говорят специалисты. Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным",