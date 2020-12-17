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У Макрона виявили коронавірус

Четвер, 17 грудня 2020, 11:49

Коронавірус діагностували у президента Франції Еммануеля Макрона. 

Про це у четвер повідомили в Єлисейському палаці, пише "Європейська правда".

"У президента республіки сьогодні виявлений позитивний діагноз на COVID-19", - сказано у повідомленні палацу 17 грудня. 

Діагноз був встановлений після тесту, проведеного при появі перших симптомів.

Відповідно до діючих санітарних правил Макрон самоізолюється на сім днів, але продовжить виконувати свою діяльність віддалено.

У Єлисейському палаці не уточнили, які симптоми коронавірусної хвороби проявились у президента.

Нагадаємо, з 15 грудня у Франції перестали діяти деякі з найжорсткіших коронавірусних обмежень. Водночас відновила дію нічна комендантська година. Її скасують лише на Святвечір - але не Новий рік.

Наукова рада Франції порадила громадянам на тиждень самоізолюватися перед святкуванням Різдва з родиною.

Теми: Франціякоронавірус


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