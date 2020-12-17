У Макрона диагностировали коронавирус

Коронавирус диагностировали у президента Франции Эммануэля Макрона.

Об этом в четверг сообщили в Елисейском дворце, пишет "Европейская правда".

"У президента республики сегодня выявлен положительный диагноз на COVID-19", - говорится в сообщении дворца 17 декабря.

Диагноз был установлен после теста, проведенного при появлении первых симптомов.

В соответствии с действующими санитарными правилами, Макрон самоизолируется на семь дней, но продолжит выполнять свою работу удаленно.

В Елисейском дворце не уточнили, какие симптомы коронавирусной болезни проявились у президента.

Напомним, с 15 декабря во Франции перестали действовать некоторые из самых строгих коронавирусных ограничений. В то же время возобновил действие ночной комендантский час. Его отменят только в канун Рождества - но не на Новый год.

Научный совет Франции посоветовал гражданам на неделю самоизолироваться перед празднованием Рождества с семьей.