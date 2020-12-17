Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Макрона диагностировали коронавирус

Четверг, 17 декабря 2020, 11:49

Коронавирус диагностировали у президента Франции Эммануэля Макрона.

Об этом в четверг сообщили в Елисейском дворце, пишет "Европейская правда".

"У президента республики сегодня выявлен положительный диагноз на COVID-19", - говорится в сообщении дворца 17 декабря.

Диагноз был установлен после теста, проведенного при появлении первых симптомов.

В соответствии с действующими санитарными правилами, Макрон самоизолируется на семь дней, но продолжит выполнять свою работу удаленно.

В Елисейском дворце не уточнили, какие симптомы коронавирусной болезни проявились у президента.

Напомним, с 15 декабря во Франции перестали действовать некоторые из самых строгих коронавирусных ограничений. В то же время возобновил действие ночной комендантский час. Его отменят только в канун Рождества - но не на Новый год.

Научный совет Франции посоветовал гражданам на неделю самоизолироваться перед празднованием Рождества с семьей.

Темы: Франциякоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Мировая" между Витренко и "Нафтогазом": экс-директор получит гособлигаций на 4 миллиона долларов

Рада ввела штрафы для бизнеса и организаций за отсутствие масок

COVAX одобрила заявку Украины: МОЗ ждет первые вакцины с марта

Кернес умер

Новые случаи и выздоровления от COVID почти сравнялись, госпитализированных под 3 тысячи

"Слуги" наведываются в офис бизнесмена Павлюка перед голосованиями – Bihus.info

Все новости...
Франция
Главу МВД Франции допросили по делу об изнасиловании
Facebook удалил сотни профилей из-за иностранного вмешательства: вновь причастна РФ
Во Франции двум российским болельщикам дали реальные сроки за драку на Евро-2016
Последние новости
11:55
Египет ужесточил требования к тестам на COVID для туристов из Украины
11:49
У Макрона диагностировали коронавирус
11:45
Путин говорит, что еще не испытал на себе вакцину против COVID
11:30
Рада приняла законпроект Зеленского об "инвестнянях"
11:21
Комитет Рады не поддержал Витренко на должность министра энергетики - нардеп
11:13
Рада приняла законопроект о снижении НДС для агросектора до 14%
11:10
Киев приближается к отметке в 100 тысяч случаев COVID-19
11:09
"Мировая" между Витренко и "Нафтогазом": экс-директор получит гособлигаций на 4 миллиона долларов
11:09
Рада ввела штрафы для бизнеса и организаций за отсутствие масок
11:05
Курс валют на 17 декабря: межбанк, "черный" и наличный рынки
Все новости...