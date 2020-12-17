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Єгипет посилив вимоги до тестів на COVID для туристів з України  

Четвер, 17 грудня 2020, 10:55
Єгипет посилив вимоги до тестів на COVID для туристів з України  

З початку грудня Єгипет посилив контроль за достовірністю сертифікатів ПЛР-тестів на коронавірус, які повинні мати при собі іноземці віком від 6 років.

Джерело: посольство України у Єгипті

Дослівно: "Всі без виключення громадяни віком від 6 років, які перетинають єгипетський державний кордон, зобов’язані мати при собі сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до прибуття.

З початку грудня компетентні органи Єгипту посилили контроль за достовірністю сертифікатів ПЛР-тестів, з якими іноземці прибувають на відпочинок в курортні міста".

Деталі: Вимоги щодо сертифікатів ПЛР-тестів полягають в тому, що:

  • Сертифікат має обов’язково містити точну дату та час здачі тесту особою;
  • Сертифікат має бути виданий офіційною лабораторією, зареєстрованою у державі походження документу, та має містити печатку лабораторії, підпис лікаря та/або QR-код, що містить посилання на результат тесту на офіційному веб-сайті лабораторії;
  • Сертифікат не має містити жодних виправлень, підтирань чи правок;
  • Сертифікат має містити інформацію про проведений вид тесту;
  • У сертифікаті має бути обов’язково зазначено, що особі було проведено тестування типу RT-PCR.
  • Сертифікат має бути виданий англійською мовою.
  • Сертифікат має містити інформацію про особу, якій належить тест.
  • Не приймаються сертифікати заповнені від руки.

Повідомляється, що у разі виникнення сумнівів щодо достовірності тесту, єгипетська сторона може провести повторний тест по прильоту.

Туристів з позитивним ПЛР-тестом, зробленим по прильоту в аеропортах курортних міст, ізолюють в окремих корпусах на території заброньованих ними готелів до моменту отримання негативного результату повторного тесту.

Таким туристам забороняється полишати номери та вільно переміщуватись територією готелю.

Перед подорожжю, у посольстві рекомендують перевірити страховий поліс, зокрема, чи може він покрити витрати на ізоляцію та/або лікування.

Якщо українець потрапить на ізоляцію в готелі, українське посольство не зможе змусити Єгипет скасувати чи зменшити  строк ізоляції.

Українська правда

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Теми: туризмЄгипетCovid-2019коронавірус
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