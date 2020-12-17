Єгипет посилив вимоги до тестів на COVID для туристів з України
З початку грудня Єгипет посилив контроль за достовірністю сертифікатів ПЛР-тестів на коронавірус, які повинні мати при собі іноземці віком від 6 років.
Джерело: посольство України у Єгипті
Дослівно: "Всі без виключення громадяни віком від 6 років, які перетинають єгипетський державний кордон, зобов’язані мати при собі сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до прибуття.
З початку грудня компетентні органи Єгипту посилили контроль за достовірністю сертифікатів ПЛР-тестів, з якими іноземці прибувають на відпочинок в курортні міста".
Деталі: Вимоги щодо сертифікатів ПЛР-тестів полягають в тому, що:
- Сертифікат має обов’язково містити точну дату та час здачі тесту особою;
- Сертифікат має бути виданий офіційною лабораторією, зареєстрованою у державі походження документу, та має містити печатку лабораторії, підпис лікаря та/або QR-код, що містить посилання на результат тесту на офіційному веб-сайті лабораторії;
- Сертифікат не має містити жодних виправлень, підтирань чи правок;
- Сертифікат має містити інформацію про проведений вид тесту;
- У сертифікаті має бути обов’язково зазначено, що особі було проведено тестування типу RT-PCR.
- Сертифікат має бути виданий англійською мовою.
- Сертифікат має містити інформацію про особу, якій належить тест.
- Не приймаються сертифікати заповнені від руки.
Повідомляється, що у разі виникнення сумнівів щодо достовірності тесту, єгипетська сторона може провести повторний тест по прильоту.
Туристів з позитивним ПЛР-тестом, зробленим по прильоту в аеропортах курортних міст, ізолюють в окремих корпусах на території заброньованих ними готелів до моменту отримання негативного результату повторного тесту.
Таким туристам забороняється полишати номери та вільно переміщуватись територією готелю.
Перед подорожжю, у посольстві рекомендують перевірити страховий поліс, зокрема, чи може він покрити витрати на ізоляцію та/або лікування.
Якщо українець потрапить на ізоляцію в готелі, українське посольство не зможе змусити Єгипет скасувати чи зменшити строк ізоляції.