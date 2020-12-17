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Египет ужесточил требования к тестам на COVID для туристов из Украины

Четверг, 17 декабря 2020, 11:55

С начала декабря Египет усилил контроль за достоверностью сертификатов ПЦР-тестов на коронавирус, которые должны иметь при себе иностранцы в возрасте от 6 лет.

Источник: посольство Украины в Египте

Дословно: "Все без исключения граждане в возрасте от 6 лет, пересекающие египетскую государственную границу, обязаны иметь при себе сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанным не позднее, чем за 72 часа до прибытия.

С начала декабря компетентные органы Египта усилили контроль за достоверностью сертификатов ПЦР-тестов с которыми иностранцы прибывают на отдых в курортные города".

Детали: Требования к сертификатам ПЦР-тестов заключаются в том, что:

  • Сертификат должен обязательно содержать точную дату и время сдачи теста лицом;
  • Сертификат должен быть выдан официальной лабораторией, зарегистрированной в государстве происхождения документа, и должен содержать печать лаборатории, подпись врача и/или QR-код, содержащий ссылку на результат теста на официальном сайте лаборатории;
  • Сертификат не должен содержать никаких исправлений, подтираний или поправок;
  • Сертификат должен содержать информацию о проведенном виде теста;
  • В сертификате должно быть обязательно указано, что человеку был проведен тест типа RT-PCR.
  • Сертификат должен быть выдан на английском языке.
  • Сертификат должен содержать информацию о лице, которому принадлежит тест.
  • Не принимаются сертификаты заполненные от руки.

Сообщается, что в случае возникновения сомнений в достоверности теста, египетская сторона может провести повторный тест по прилету.

Туристов с положительным ПЦР-тестом, сделанным по прилету в аэропортах курортных городов, изолируют в отдельных корпусах на территории забронированных ими отелей до момента получения отрицательного результата повторного теста.

Таким туристам запрещается оставлять номера и свободно перемещаться по территории отеля.

Перед путешествием, в посольстве рекомендуют проверить страховой полис, в частности, может ли он покрыть расходы на изоляцию и/или лечения.

Если украинец попадет на изоляцию в отеле, украинское посольство не сможет заставить Египет отменить или уменьшить срок его изоляции.

Украинская правда
Темы: туризмЕгипетCovid-2019коронавирус


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