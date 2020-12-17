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Путін сказав Шнурову, що не буде працевлаштовувати Трампа

Четвер, 17 грудня 2020, 12:28

Президент Росії Володимир Путін вважає, що у чинного президента США Дональда Трампа достатньо підтримки і він не потребує працевлаштування в Росії.

Джерело: Путін на прес-конференції 17 грудня

Співак Сергій Шнуров під час прес-конференції запитав Путіна, чому російські хакери цього разу не допомогли переобратися Трампу.

"Вони що всі емігрували в Кремнієву Долину? І на яку посаду тепер може розраховувати Трамп? Чи дасте ви йому притулок, як Сноудену", - запитав Шнуров.

Пряма мова Путіна: "Чому російські хакери не допомогли обратися Трампу? Це не питання, це провокація.

Російські хакери не допомагали обратися поки що чинному президенту США і не втручалися у внутрішні справи цієї великої держави...

Це все домисли, це привід для того, щоб псувати відносини між Росією і США, це привід, щоб не визнати легітимності чинного поки-що президента Сполучених Штатів".

Деталі: За його словами, у Трампа немає ніякої необхідності працевлаштуватися в Росії, адже його підтримали майже 50% населення США: "У нього велика база підтримки всередині США і, наскільки я розумію, він не збирається йти з політичного життя своєї країни".

Альона Мазуренко, УП
Теми: ПутінТрампСШАвиборихакери


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