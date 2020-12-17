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Путин сказал Шнурову, что не будет трудоустраивать Трампа

Четверг, 17 декабря 2020, 12:28

Президент России Владимир Путин считает, что у действующего президента США Дональда Трампа достаточно поддержки и он не нуждается в трудоустройстве в России. 

Источник: Путин на пресс-конференции 17 декабря

Певец Сергей Шнуров во время пресс-конференции спросил Путина, почему российские хакеры в этот раз не помогли переизбраться Трампу.

"Они что ли все эмигрировали в Кремниевую Долину? И на какую должность теперь может рассчитывать Трамп? Дадите ему убежище, как Сноудену", - спросил Шнуров.

Прямая речь Путина: "Почему российские хакеры не помогли избраться Трампу? Это не вопрос, это провокация.

Российские хакеры не помогали избраться действующему президенту США и не вмешивались во внутренние дела этой великой державы...

Это все домыслы, это повод для того, чтобы портить отношения между Россией и США, это повод, чтобы не признать легитимности действующего пока президента Соединенных Штатов".

Детали: По его словам, Трампу нет никакой необходимости трудоустраиваться, ведь его поддержали почти 50% населения США: "У него большая база поддержки внутри США и, насколько я понимаю, он не собирается уходить из политической жизни своей страны". 

Алена Мазуренко, УП
Темы: ПутинТрампСШАвиборыхакеры


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