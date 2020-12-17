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Українці найбільше довіряють Зеленському, тоді меру Києва і експрем'єру - опитування

Четвер, 17 грудня 2020, 12:03
Українці найбільше довіряють Зеленському, тоді меру Києва і експрем'єру - опитування

Президент Володимир Зеленський очолює рейтинг довіри з числа політиків і чиновників.  

Джерело: опитування Соціологічної групи Рейтинг, проведеного 12-14 грудня

Деталі: Рейтинг довіри до політиків очолює Зеленський, якому довіряють 43% опитаних, 54% – не довіряють.

Віталію Кличку довіряють 32% (не довіряють 54%),

Володимиру Гройсману – 29% (не довіряють 60%).

Дмитру Разумкову довіряють 26% (не довіряють 34%, 35% не знають, хто це),

Юлії Тимошенко – 25% (не довіряють 71%).

Юрію Бойку – 24% (не довіряють 55%).

Петру Порошенку  – 22% (не довіряють 75%),

Денису Шмигалю – 15% (не довіряють 46%, 34% не знають, хто це).

 

Опитування проводилося в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Українська правда

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Теми: Зеленськийопитування
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