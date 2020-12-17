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Украинцы больше всего доверяют Зеленскому - опрос

Четверг, 17 декабря 2020, 13:03

Президент Владимир Зеленский возглавляет рейтинг доверия из числа политиков и чиновников.

Источник: опрос Социологической группы Рейтинг, проведенного 12-14 декабря

Детали: Рейтинг доверия к политикам возглавляет Зеленский, которому доверяют 43% опрошенных, 54% - не доверяют.

Виталию Кличко доверяют 32% (не доверяют 54%),

Владимиру Гройсману - 29% (не доверяют 60%).

Дмитрию Разумкова доверяют 26% (не доверяют 34%, 35% не знают, кто это),

Юлии Тимошенко - 25% (не доверяют 71%).

Юрий Бойко - 24% (не доверяют 55%).

Петру Порошенко - 22% (не доверяют 75%),

Денису Шмыгалю - 15% (не доверяют 46%, 34% не знают, кто это).

 

Опрос проводился во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонные интервью с использованием компьютера).

На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Украинская правда
Темы: Зеленскийопрос


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