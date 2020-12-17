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Українці не задоволені боротьбою влади з епідемією COVID-19

Четвер, 17 грудня 2020, 13:10

Кожен другий українець вважає оптимальними заходи, запроваджені владою для боротьби із коронавірусом, проте народ незадоволений діяльністю влади у боротьбі з епідемією.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг"

Деталі: 36% опитаних задоволені діяльністю президента Володимира Зеленського у боротьбі з епідемією коронавірусу, 60% – не задоволені.

Діяльністю міністерства охорони здоров’я у боротьбі з епідемією задоволені 29%, не задоволені – 67%.

Роботою міністерства внутрішніх справ задоволені 28%, не задоволені – 61%, не змогли оцінити – 12%.

Найбільше серед органів центральної влади опитані не задоволені роботою Кабінету міністрів (71%) та Верховної Ради (77%).

 

При цьому 49% опитаних вважають заходи, запроваджені владою щодо боротьби із коронавірусом, оптимальними, 29% вважають їх надто м’якими, 9% – навпаки надто жорсткими.

 

Дослідження проводилося соціологічною групою "Рейтинг" 12-14 грудня серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Було опитано 2500 респондентів методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

Помилка репрезентативності дослідження не більше 2%.

Українська правда
Теми: опитуванняCovid-2019коронавірус


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