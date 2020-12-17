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Украинцы недовольны борьбой власти с эпидемией COVID-19

Четверг, 17 декабря 2020, 12:10
Украинцы недовольны борьбой власти с эпидемией COVID-19

Каждый второй украинец считает оптимальными меры, введенные властями для борьбы с коронавирусом, однако народ недоволен деятельностью власти в борьбе с эпидемией.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг"

Детали: 36% опрошенных довольны деятельностью президента Владимира Зеленского в борьбе с эпидемией коронавируса, 60% - недовольны.

Деятельностью министерства здравоохранения в борьбе с эпидемией довольны 29%, недовольны - 67%.

Работой министерства внутренних дел довольны 28%, недовольны - 61%, затруднились оценить - 12%.

Больше всего среди органов центральной власти опрошенные недовольны работой Кабинета министров (71%) и Верховной Рады (77%).

 

При этом 49% опрошенных считают меры, введенные властями по борьбе с коронавирусом, оптимальными, 29% считают их слишком мягкими, 9% - наоборот слишком жесткими.

 

Исследование проводилось социологической группой "Рейтинг" 12-14 декабря среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Было опрошено 2500 респондентов методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера).

Ошибка репрезентативности исследования не более 2%.

Украинская правда
Темы: опросCovid-2019коронавирус
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