Украинцы недовольны борьбой власти с эпидемией COVID-19

Каждый второй украинец считает оптимальными меры, введенные властями для борьбы с коронавирусом, однако народ недоволен деятельностью власти в борьбе с эпидемией.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг"

Детали: 36% опрошенных довольны деятельностью президента Владимира Зеленского в борьбе с эпидемией коронавируса, 60% - недовольны.

Деятельностью министерства здравоохранения в борьбе с эпидемией довольны 29%, недовольны - 67%.

Работой министерства внутренних дел довольны 28%, недовольны - 61%, затруднились оценить - 12%.

Больше всего среди органов центральной власти опрошенные недовольны работой Кабинета министров (71%) и Верховной Рады (77%).

При этом 49% опрошенных считают меры, введенные властями по борьбе с коронавирусом, оптимальными, 29% считают их слишком мягкими, 9% - наоборот слишком жесткими.

Исследование проводилось социологической группой "Рейтинг" 12-14 декабря среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Было опрошено 2500 респондентов методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера).

Ошибка репрезентативности исследования не более 2%.