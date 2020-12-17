Вакцинація від COVID-19 розпочнеться в ЄС з 27 грудня - Німеччина

Усі держави-члени Європейського союзу планують почати вакцинацію від COVID-19 з 27 грудня.

Про це заявив міністр охорони здоров'я головуючої в ЄС Німеччини Єнс Шпан, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"У Німеччині ми почнемо, якщо схвалення прийде, як і планувалося, 27 грудня. Інші країни ЄС хочуть мати можливість почати і хочуть почати з 27 грудня", - сказав він перед онлайн-зустріччю з канцлером Ангелою Меркель і керівниками виробника вакцин BioNTech.

Як член Європейського Союзу Німеччина обв'язана чекати, поки Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалить вакцину. Очікується, що EMA зробить оголошення 21 грудня.

Високопоставлений чиновник ЄС заявив в середу, що блок може дати остаточне схвалення вакцини, розробленої Pfizer і її партнером BioNTech, 23 грудня.

"Той факт, що в цій надзвичайній глобальній ситуації така РНК-вакцина так швидко виходить на ринок, є результатом чудових індивідуальних досягнень дослідників, а також нашого підходу", - заявила Меркель на онлайн-заході.

Напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала країнам-членам ЄС розпочати кампанію щеплення проти COVID-19 в один день.

Велика Британія, яка за два тижні вийде з ЄС, вже почала вакцинацію і за перший тиждень щеплення препаратом Pfizer/BioNTech отримали 137 897 людей.