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Вакцинация от COVID-19 начнется в ЕС с 27 декабря – Германия

Четверг, 17 декабря 2020, 12:09

Все государства-члены Европейского Союза планируют начать вакцинацию от COVID-19 с 27 декабря.

Об этом заявил министр здравоохранения председательствующей в ЕС Германии Йенс Шпан, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"В Германии мы начнем, если одобрение придет, как и планировалось, 27 декабря. Другие страны ЕС хотят иметь возможность начать и хотят начать с 27 декабря", - сказал он перед онлайн-встречей с канцлером Ангелой Меркель и руководителями производителя вакцин BioNTech.

Как член Европейского Союза Германия обязана ждать, пока Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрит вакцину. Ожидается, что EMA сделает объявление 21 декабря.

Высокопоставленный чиновник ЕС заявил в среду, что блок может дать окончательное одобрение вакцины, разработанной Pfizer и ее партнером BioNTech, 23 декабря.

"Тот факт, что в этой чрезвычайной глобальной ситуации такая РНК-вакцина так быстро выходит на рынок, является результатом замечательных индивидуальных достижений исследователей, а также нашего подхода", - заявила Меркель на онлайн-мероприятии.

Накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила странам-членам ЕС начать кампанию вакцинации против COVID-19 в один день.

Великобритания, которая за две недели выйдет из ЕС, уже начала вакцинацию и за первую неделю прививки препаратом Pfizer/BioNTech получили 137 897 человек.

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Темы: вакцинациякоронавирусЕС
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