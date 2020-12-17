Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський планує звільняти послів, які провалюють економічний напрямок

Четвер, 17 грудня 2020, 12:11

Президент Володимир Зеленський планує звільняти послів України в інших державах, якщо вони не показують результатів на економічному напрямку. 

Про це Зеленський сказав у четвер на відеоконференції керівників закордонних дипломатичних установ України, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Сьогодні, коли вирує друга хвиля ковіду в усьому світі, я продовжую телефонну дипломатію. Лише за цей неповний рік я провів 67 телефонних переговорів з главами держав і урядів, і під час цих розмов левова частина часу була присвячена економіці", - сказав глава держави. 

Він наголосив, що вважає економічні здобутки у двосторонній співпраці одним з основних критеріїв, за яким оцінює роботу посла. 

"Новопризначеним послам скажу: перші результати своєї роботи на економічному напрямку ви маєте показати вже через пів року після призначення. Немає результату - немає посади посла", - заявив Зеленський. 

Він звернувся до глави МЗС Дмитра Кулеби з проханням розробити і подати до офісу президента модель ключових критеріїв оцінки ефективності послів на економічному напрямку. 

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
Останні новини
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
11:10
На польському кордоні збили трьох українських водіїв
11:07
У США чотиримісячне дитя вижило після того, як його затягнуло в торнадо
10:59
Розтрата 18 мільйонів ДП "Антонов": справу скерували до суду
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
10:49
інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС
10:49
Формула майбутнього: як під час війни 13 математиків будують в Україні центр передових досліджень
Усі новини...
Реклама: