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Зеленський планує звільняти послів, які провалюють економічний напрямок

Четвер, 17 грудня 2020, 13:11

Президент Володимир Зеленський планує звільняти послів України в інших державах, якщо вони не показують результатів на економічному напрямку. 

Про це Зеленський сказав у четвер на відеоконференції керівників закордонних дипломатичних установ України, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Сьогодні, коли вирує друга хвиля ковіду в усьому світі, я продовжую телефонну дипломатію. Лише за цей неповний рік я провів 67 телефонних переговорів з главами держав і урядів, і під час цих розмов левова частина часу була присвячена економіці", - сказав глава держави. 

Він наголосив, що вважає економічні здобутки у двосторонній співпраці одним з основних критеріїв, за яким оцінює роботу посла. 

"Новопризначеним послам скажу: перші результати своєї роботи на економічному напрямку ви маєте показати вже через пів року після призначення. Немає результату - немає посади посла", - заявив Зеленський. 

Він звернувся до глави МЗС Дмитра Кулеби з проханням розробити і подати до офісу президента модель ключових критеріїв оцінки ефективності послів на економічному напрямку. 



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