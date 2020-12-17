Зеленський планує звільняти послів, які провалюють економічний напрямок

Президент Володимир Зеленський планує звільняти послів України в інших державах, якщо вони не показують результатів на економічному напрямку.

Про це Зеленський сказав у четвер на відеоконференції керівників закордонних дипломатичних установ України, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Сьогодні, коли вирує друга хвиля ковіду в усьому світі, я продовжую телефонну дипломатію. Лише за цей неповний рік я провів 67 телефонних переговорів з главами держав і урядів, і під час цих розмов левова частина часу була присвячена економіці", - сказав глава держави.

Він наголосив, що вважає економічні здобутки у двосторонній співпраці одним з основних критеріїв, за яким оцінює роботу посла.

"Новопризначеним послам скажу: перші результати своєї роботи на економічному напрямку ви маєте показати вже через пів року після призначення. Немає результату - немає посади посла", - заявив Зеленський.

Він звернувся до глави МЗС Дмитра Кулеби з проханням розробити і подати до офісу президента модель ключових критеріїв оцінки ефективності послів на економічному напрямку.