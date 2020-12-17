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Зеленский планирует увольнять послов, которые проваливают экономическое направление

Четверг, 17 декабря 2020, 12:11

Президент Владимир Зеленский планирует увольнять послов Украины в других государствах, если они не показывают результатов на экономическом направлении.

Об этом Зеленский сказал в четверг на видеоконференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Сегодня, когда бушует вторая волна "ковида" во всем мире, я продолжаю телефонную дипломатию. Только за этот неполный год я провел 67 телефонных переговоров с главами государств и правительств и во время этих разговоров львиная доля времени была посвящена экономике", - сказал глава государства.

Он отметил, что считает экономические достижения в двустороннем сотрудничестве одним из основных критериев, по которым нужно оценивать работу посла.

"Новоназначенному послу скажу: первые результаты своей работы на экономическом направлении вы должны показать уже через полгода после назначения. Нет результатов - нет должности посла", - заявил Зеленский.

Он обратился к главе МИД Дмитрию Кулебе с просьбой разработать и подать в офис президента модель ключевых критериев оценки эффективности послов на экономическом направлении.

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