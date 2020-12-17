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Крим, Донбас і економіка: Зеленський назвав послам головні завдання

Четвер, 17 грудня 2020, 13:27

Президент Володимир Зеленський на відеоконференції керівників закордонних дипломатичних установ України озвучив, які питання повинні стати пріоритетними в їхній роботі.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди"

Основним завдання послів Зеленський назвав "працювати так, щоб Україна завжди була на порядку денному наших міжнародних партнерів".

"Основний зовнішньополітичний пріоритет - встановлення миру, відновлення суверенітету, територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів", - додав він.

Зеленський сказав, що посли повинні у кожній країні ставити питання відновлення територіальної цілісності України, повернення Донбасу та Криму. 

Пріоритетом залишається подальше продовження санкцій проти Росії і робота над притягненням Росії до юридичної відповідальності за порушення міжнародного права, підкреслив глава держави.

"Увесь цей комплекс завдань - не лише завдання для послів у Берліні та Парижі. Це завдання практично для кожного посла", - сказав Зеленський. 

Він нагадав про ініціативу Кримської платформи, яку, за його словами, підтримали партнери в Європі та Північній Америці. "Закликаю активно працювати над залученням до неї країн з інших регіонів", - зазначив президент. 

Він також закликав послів активніше працювати над забезпеченням України вакциною від коронавірусу та просуванням економічних інтересів. 

Зокрема, Зеленський сказав, що планує звільняти послів, які провалюють економічний напрямок.

Теми: ЗеленськийКримДонбасекономіка


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