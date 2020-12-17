Крым, Донбасс и экономика: Зеленский назвал послам главные задачи
Президент Владимир Зеленский в видеоконференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины озвучил, какие вопросы должны стать приоритетными в их работе.
Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".
Основной задачей послов Зеленский назвал "работать так, чтобы Украина всегда была на повестке дня наших международных партнеров".
Зеленский сказал, что послы должны в каждой стране ставить вопрос восстановления территориальной целостности Украины, возвращения Донбасса и Крыма.
Приоритетом остается дальнейшее продолжение санкций против России и работа над привлечением России к юридической ответственности за нарушение международного права, подчеркнул глава государства.
"Весь этот комплекс задач - не только задача для послов в Берлине и Париже. Эта задача практически для каждого посла", - сказал Зеленский.
Он напомнил об инициативе Крымской платформы, которую, по его словам, поддержали партнеры в Европе и Северной Америке. "Призываю активно работать над привлечением в нее стран из других регионов", - отметил президент.
Он также призвал послов активнее работать над обеспечением Украины вакциной от коронавируса и продвижением экономических интересов.
В частности, Зеленский сказал, что планирует увольнять послов, проваливающих экономическое направление.