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Крым, Донбасс и экономика: Зеленский назвал послам главные задачи

Четверг, 17 декабря 2020, 13:27

Президент Владимир Зеленский в видеоконференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины озвучил, какие вопросы должны стать приоритетными в их работе.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Основной задачей послов Зеленский назвал "работать так, чтобы Украина всегда была на повестке дня наших международных партнеров".

"Основной внешнеполитический приоритет - установление мира, восстановление суверенитета, территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - добавил он.

Зеленский сказал, что послы должны в каждой стране ставить вопрос восстановления территориальной целостности Украины, возвращения Донбасса и Крыма.

Приоритетом остается дальнейшее продолжение санкций против России и работа над привлечением России к юридической ответственности за нарушение международного права, подчеркнул глава государства.

"Весь этот комплекс задач - не только задача для послов в Берлине и Париже. Эта задача практически для каждого посла", - сказал Зеленский.

Он напомнил об инициативе Крымской платформы, которую, по его словам, поддержали партнеры в Европе и Северной Америке. "Призываю активно работать над привлечением в нее стран из других регионов", - отметил президент.

Он также призвал послов активнее работать над обеспечением Украины вакциной от коронавируса и продвижением экономических интересов.

В частности, Зеленский сказал, что планирует увольнять послов, проваливающих экономическое направление.

Темы: ЗеленскийКрымДонбассэкономика


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