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Через пандемію відклали ухвалення генплану Києва

Четвер, 17 грудня 2020, 13:39

Мер Києва Віталій Кличко заявляє про перенесення громадських обговорень нового генерального плану української столиці через пандемію коронавірусу, але підкреслює, що в 2021 році його мають ухвалити.

Джерело: Кличко на пресконференції за підсумками роботи в 2020 році, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Генплан міста планували затвердити в травні цього року. На жаль, пандемія внесла свої корективи. Ми вже підготувалися, але в умовах пандемії громадські обговорення, багато ключових проектів, які ми не можемо прийняти без участі громади, трошки перенесені в часі. наше завдання ухвалити в наступному році генплан розвитку нашого міста".

Деталі: Мер поскаржився на те, що будь-який запропонований проект генплану будуть вважати політичною боротьбою і спекулюватимуть на цьому.

Теми: КиївВіталій Кличко


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