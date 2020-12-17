Через пандемію відклали ухвалення генплану Києва

Мер Києва Віталій Кличко заявляє про перенесення громадських обговорень нового генерального плану української столиці через пандемію коронавірусу, але підкреслює, що в 2021 році його мають ухвалити.

Джерело: Кличко на пресконференції за підсумками роботи в 2020 році, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Генплан міста планували затвердити в травні цього року. На жаль, пандемія внесла свої корективи. Ми вже підготувалися, але в умовах пандемії громадські обговорення, багато ключових проектів, які ми не можемо прийняти без участі громади, трошки перенесені в часі. наше завдання ухвалити в наступному році генплан розвитку нашого міста".

Деталі: Мер поскаржився на те, що будь-який запропонований проект генплану будуть вважати політичною боротьбою і спекулюватимуть на цьому.