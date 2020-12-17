Из-за пандемии отложили принятие генплана Киева

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет о переносе общественных обсуждений нового генерального плана украинской столицы из-за пандемии коронавируса, но подчеркивает, что в 2021 году он должен быть принят.

Источник: Кличко на пресс-конференции по итогам работы в 2020 году, цитирует "Интерфакс-Украина"



Прямая речь: "Генплан города планировали утвердить в мае этого года. К сожалению, пандемия внесла свои коррективы. Мы уже подготовились, но в условиях пандемии общественные обсуждения, много ключевых проектов, которые мы не можем принять без участия общины, немножко перенесены во времени. Наше задание принять в следующем году генплан развития нашего города".

Детали: Мэр посетовал на то, что любой предложенный проект генплана будут считать политической борьбой и спекулировать на этом.