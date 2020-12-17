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Україну накриє туман

Четвер, 17 грудня 2020, 14:50

У п'ятницю в Україні опади малоймовірні, проте територію країни накриє туманом - видимість 200-500 м.

Джерело: Facebook-сторінка Діденко

Пряма мова: "Високий чи підвищений атмосферний тиск охопив більшість країн Європи. Тому 18-го грудня опадів на континенті буде мало.

П'ятниця в Україні також буде без опадів. Періодичні тумани із погіршенням видимості до 200-500 метрів.

Температура повітря впродовж доби передбачається в межах від 2 морозу до 3 тепла".

Деталі: За словами синоптика, у південній частині та на заході України буде тепліше, +2+6 градусів.

 

Найсвіжішою очікується погода на північному сході - Сумщина, Чернігівщина, Полтавщина, Харківщина.

Максимальна температура повітря не перевищить там 0-3 градусів морозу, де підморозить - зміцніє ожеледиця.

У Києві 18-го грудня опади малоймовірні. Вітер південного напрямку, слабкий. Температура повітря найближчої ночі близько нуля, завтра вдень +1+3 градуси.

Крім того, вночі та вранці 18 грудня в західних, північних та центральних областях туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності).

 

У Києві та Київській області вночі та вранці 18 грудня туман, видимість 200-500 м.

Діденко додала, що на Миколая погода в Україні суттєво не зміниться.

Так, 22-23 грудня очікується короткочасне похолодання. А в другій половині наступного тижня побільшає опадів.

Українська правда
Теми: погодаУкраїна


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