Украину накроет туман

В пятницу в Украине осадки маловероятны, однако территорию страны накроет туманом - видимость 200-500 м.

Источник: Facebook-страница Диденко

Прямая речь: "Высокий или повышенное атмосферное давление охватило большинство стран Европы. Поэтому 18-го декабря осадков на континенте будет мало.

Пятница в Украине также без осадков. Периодические туманы с ухудшением видимости до 200-500 метров.

Температура воздуха в течение суток ожидается в пределах от 2 мороза до 3 тепла".

Детали: По словам синоптика, в южной части и на западе Украины будет теплее, +2+6 градусов.

Свежее всего ожидается погода на северо-востоке - Сумщина, Черниговщина, Полтавщина, Харьковщина.

Максимальная температура воздуха не превысит там 0-3 градусов мороза, где подморозит - окрепнет гололедица.

В Киеве 18-го декабря осадки маловероятны. Ветер южного направления, слабый. Температура воздуха ближайшей ночью около нуля, завтра днем ​​+1+3 градуса.

Кроме того, ночью и утром 18 декабря в западных, северных и центральных областях туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности).

В Киеве и Киевской области ночью и утром 18 декабря туман, видимость 200-500 м.

Диденко добавила, что на праздник Николая погода в Украине существенно не изменится.

Так, 22-23 декабря ожидается кратковременное похолодание. А во второй половине следующей недели станет больше осадков.