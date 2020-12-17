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ЄС затвердив 7-річний бюджет, який погрожували заблокувати Польша і Угорщина

Четвер, 17 грудня 2020, 14:12

Рада ЄС у четвер затвердила Багаторічну фінансову базу на 2021-2027 роки, що дозволить бюджету блоку набрати чинності з 1 січня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Ради.

Бюджет, який протягом семирічного періоду складе 1,074 трлн євро, супроводжуватиметься фондом оздоровлення економіки після наслідків коронавірусу на 750 млрд євро. Фонд все ще потребує погодження з національними парламентами країн-членів.

"Наступний довгостроковий бюджет покриє сім напрямків витрат. Це забезпечить основу для фінансування майже 40 програм витрат ЄС на наступний семирічний період", - йдеться у заяві.

ЄС витратить 132,8 млрд євро на сферу єдиного ринку, інновації та цифрові технології та 377,8 млрд євро на згуртованість, стійкість та цінності. Ці суми збільшаться до 143,4 млрд та 1 099,7 млрд євро відповідно за рахунок додаткового фінансування з програми Next Generation EU, включаючи позики державам-членам.

Ще 356,4 млрд євро фінансування буде спрямовано на сферу природних ресурсів та навколишнього середовища. Витрати у сферах міграції та управління кордонами становитимуть 22,7 млрд євро протягом наступних семи років, а 13,2 млрд євро буде витрачено у сферах безпеки та оборони. Фінансування в рамках сусідства та усього світу становитиме 98,4 млрд. євро.

Довгостроковий бюджет був вперше запропонований Комісією Жана-Клода Юнкера в травні 2018 року. Лідери досягли політичної згоди щодо плану видатків на саміті в липні 2020 року, тоді як Рада та Європарламент досягли політичної угоди в листопаді.

Друга угода між лідерами - орієнтована на новий механізм, що пов'язує фінансування ЄС з критеріями верховенства права - була досягнута під час саміту в першій половині грудня, тоді як довгостроковий бюджет Європейський парламент офіційно затвердив у середу.

Нагадаємо, раніше Польща та Угорщина через незгоду з механізмом верховенства права погрожували заблокувати схвалення бюджету ЄС. 

Оскільки Варшава та Будапешт перебувають під процедурами ЄС щодо підриву незалежності судів та засобів масової інформації, вони ризикували втратити мільярди виплат від Євросоюзу.

Втім, на саміті 11 грудня лідери домовилися з Польщею та Угорщиною про припинення блокади.

Детальніше про це читайте у статті: Гроші в обмін на правосуддя: як ЄС здолав опір Польщі та Угорщини і чому це важливо.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЄСбюджетПольщаУгорщина
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