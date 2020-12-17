ЕС утвердил 7-летний бюджет, который угрожали заблокировать Польша и Венгрия

Совет ЕС в четверг утвердил Многолетнюю финансовую базу на 2021-2027 годы, что позволит бюджету блока вступить в силу с 1 января.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Совета.

Бюджет, который в течение семилетнего периода составит 1,074 трлн евро, будет сопровождаться фондом оздоровления экономики после последствий коронавируса на 750 млрд. евро. Фонд все еще требует согласования с национальными парламентами стран-членов.

"Следующий долгосрочный бюджет покроет семь направлений расходов. Это обеспечит основу для финансирования почти 40 программ расходов ЕС на следующий семилетний период", - говорится в заявлении.

ЕС потратит 132,8 млрд евро на сферу единого рынка, инновации и цифровые технологии и 377,8 млрд евро на сплоченность, стойкость и ценности. Эти суммы увеличатся до 143,4 млрд и 1,099 трлн евро соответственно за счет дополнительного финансирования по программе Next Generation EU, включая займы государствам-членам.

Еще 356,4 млрд евро финансирования будет направлено на сферу природных ресурсов и окружающей среды. Расходы в сферах миграции и управления границами составят 22,7 млрд евро в течение следующих семи лет, а 13,2 млрд евро будет потрачено в сферах безопасности и обороны. Финансирование в рамках соседства и всего мира составит 98,4 млрд евро.

Долгосрочный бюджет был впервые предложен Комиссией Жана-Клода Юнкера в мае 2018 года. Лидеры достигли политического согласия по плану расходов на саммите в июле 2020 года, тогда как Совет и Европарламент достигли политического соглашения в ноябре.

Второе соглашение между лидерами - ориентированное на новый механизм, связывающий финансирование ЕС с критериями верховенства права - было достигнуто во время саммита в первой половине декабря, тогда как долгосрочный бюджет Европейский парламент официально утвердил в среду.

Напомним, ранее Польша и Венгрия из-за несогласия с механизмом верховенства права угрожали заблокировать принятие бюджета ЕС.

Поскольку Варшава и Будапешт находятся под процедурами ЕС по подрыву независимости судов и средств массовой информации, они рисковали потерять миллиарды выплат от Евросоюза.

Впрочем, на саммите 11 декабря лидеры договорились с Польшей и Венгрией о прекращении блокады.

Подробнее об этом читайте в статье: Деньги в обмен на правосудие: как ЕС преодолел сопротивление Польши и Венгрии и почему это важно.