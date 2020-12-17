НАБУ прийшло з обшуками в Мінкульт
Четвер, 17 грудня 2020, 15:02
У приміщенні Міністерства культури та інформаційної політики детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки.
Джерело: повідомлення МКІП
Деталі: В МКІП також повідомили, що обшуки відбуваються в Директораті культурної спадщини та музеїв.
Дослівно: "Звертаємо увагу, що кримінальна справа, в рамках якої проводяться слідчі дії, стосується видачі документу дозвільного характеру в 2019 році - тоді МКІП ще не було створене.
Міністерство готове максимально сприяти розслідуванню цієї справи, співпрацювати зі слідством, допомагати з’ясовувати усі обставини, щоб законність перемогла".
Передісторія:
- До березня 2020 року в Україні існувало Міністерство культури, молоді та спорту.