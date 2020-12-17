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НАБУ прийшло з обшуками в Мінкульт

Четвер, 17 грудня 2020, 16:02

У приміщенні Міністерства культури та інформаційної політики детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки.

Джерело: повідомлення МКІП

Деталі: В МКІП також повідомили, що обшуки відбуваються в Директораті культурної спадщини та музеїв. 

Дослівно: "Звертаємо увагу, що кримінальна справа, в рамках якої проводяться слідчі дії, стосується видачі документу дозвільного характеру в 2019 році - тоді МКІП ще не було створене.

Міністерство готове максимально сприяти розслідуванню цієї справи, співпрацювати зі слідством, допомагати з’ясовувати усі обставини, щоб законність перемогла".

Передісторія:

  • До березня 2020 року в Україні існувало Міністерство культури, молоді та спорту.

Теми: МінкультуриобшукиНАБУ


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