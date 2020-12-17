НАБУ пришло с обысками в Минкульт
Четверг, 17 декабря 2020, 16:02
В помещении Министерства культуры и информационной политики детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски.
Источник: сообщение МКИП
Детали: В МКИП также сообщили, что обыски проходят в Директорате культурного наследия и музеев.
Дословно: "Обращаем внимание, что уголовное дело, в рамках которой проводятся следственные действия, касается выдачи документа разрешительного характера в 2019 году - тогда МКИП еще не было создано.
Министерство готово максимально способствовать расследованию этого дела, сотрудничать со следствием, помогать выяснять все обстоятельства, чтобы законность победила".
Предыстория:
- До марта 2020 года в Украине было Министерство культуры, молодежи и спорта.