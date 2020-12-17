Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

НАБУ пришло с обысками в Минкульт

Четверг, 17 декабря 2020, 16:02

В помещении Министерства культуры и информационной политики детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски.

Источник: сообщение МКИП

Детали: В МКИП также сообщили, что обыски проходят в Директорате культурного наследия и музеев.

Дословно: "Обращаем внимание, что уголовное дело, в рамках которой проводятся следственные действия, касается выдачи документа разрешительного характера в 2019 году - тогда МКИП еще не было создано.

Министерство готово максимально способствовать расследованию этого дела, сотрудничать со следствием, помогать выяснять все обстоятельства, чтобы законность победила".

Предыстория:

  • До марта 2020 года в Украине было Министерство культуры, молодежи и спорта.

Темы: МинкультурыобыскиНАБУ


powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина на самом деле имеет контракты для покупки вакцин только для 2 млн населения – Bloomberg

НАБУ пришло с обысками в Минкульт

Рада назначила Шкарлета на должность министра образования Украины

Рада не назначила Витренко министром энергетики

Рада назначила нового министра агрополитики

Путин обещает больше поддержки Донбассу и дразнит Зеленского "мужеством" 

Все новости...
Минкультуры
Ткаченко предлагает активно "отпраздновать" отмену карантина выходного дня
Андреевскую церковь откроют для посетителей после 5 лет реставрации
Минкульт признал угрозой для нацбезопасности Украины известного музыкального продюсера с РФ
Последние новости
17:19
Суд Москвы оштрафовал Google
17:18
ВОЗ объяснил, как безопасно путешествовать, кататься на лыжах и гостить
17:18
Открытые данные в Украине развиты на 6% лучше, чем в среднем по ЕС - рейтинг
16:58
Суд решил запретить россиянам выступать на Олимпиадах всего на 2 года
16:55
Польша вводит национальный карантин на три недели
16:35
Украина на самом деле имеет контракты для покупки вакцин только для 2 млн населения – Bloomberg
16:34
Навальный: Путин все признал
16:24
За Шкарлета кнопкодавили, 226 голосов не было – нардеп
16:15
Витренко пожелал нардепам найти лучшего кандидата на главу Минэнерго
16:02
НАБУ пришло с обысками в Минкульт
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!