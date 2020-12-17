Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ пришло с обысками в Минкульт

Четверг, 17 декабря 2020, 15:02
НАБУ пришло с обысками в Минкульт

В помещении Министерства культуры и информационной политики детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски.

Источник: сообщение МКИП

Детали: В МКИП также сообщили, что обыски проходят в Директорате культурного наследия и музеев.

Дословно: "Обращаем внимание, что уголовное дело, в рамках которой проводятся следственные действия, касается выдачи документа разрешительного характера в 2019 году - тогда МКИП еще не было создано.

Министерство готово максимально способствовать расследованию этого дела, сотрудничать со следствием, помогать выяснять все обстоятельства, чтобы законность победила".

Предыстория:

  • До марта 2020 года в Украине было Министерство культуры, молодежи и спорта.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МинкультурыобыскиНАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Минкультуры
Три дня для передачи имущества. Комиссия Минкульта завершила работу в Киево-Печерской лавре
Госкино поддерживает или вредит: история несостоявшегося интервью
Государству вернули уже треть зданий лавры в Киеве, в которых хозяйничала УПЦ МП
Последние новости
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
Все новости...
Реклама: