НАБУ пришло с обысками в Минкульт

В помещении Министерства культуры и информационной политики детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски.

Источник: сообщение МКИП

Детали: В МКИП также сообщили, что обыски проходят в Директорате культурного наследия и музеев.

Дословно: "Обращаем внимание, что уголовное дело, в рамках которой проводятся следственные действия, касается выдачи документа разрешительного характера в 2019 году - тогда МКИП еще не было создано.

Министерство готово максимально способствовать расследованию этого дела, сотрудничать со следствием, помогать выяснять все обстоятельства, чтобы законность победила".

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