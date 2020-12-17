Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада Євросоюзу продовжила економічні санкції проти Росії на пів року

Четвер, 17 грудня 2020, 14:30

Рада Євросоюзу у четвер, 17 грудня, затвердила продовження ще на шість місяців економічних санкцій проти Росії у зв'язку з ситуацією в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради. 

"Рада сьогодні ухвалила рішення продовжити обмежувальні заходи, які націлені на окремі сектори російської економіки, до 31 липня 2021 року", - йдеться у повідомленні. 

Ці санкції були введені в 2014 році у відповідь на дії Росії, які дестабілізують ситуацію в Україні.

Рішення ґрунтується на останній оцінці стану виконання Мінських угод, яка була надана на засіданні Європейської ради 10-11 грудня.

"З огляду на те, що Мінські угоди в повному обсязі не виконуються Росією, лідери ЄС одностайно ухвалили політичне рішення про продовження економічних санкцій проти Росії", - сказано у повідомленні.

Вони були введені в 2014 році через дестабілізуючі дії Росії проти України і спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори РФ, а також на сферу товарів подвійного призначення.

З того часу ЄС кожні пів року продовжує обмеження через відсутність прогресу у виконанні Мінських угод Росією.

Теми: ЄСРосіясанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
ЄС
У Європі розглядають можливість санкцій проти російського алюмінію – ЗМІ
Інформацію про колаборантів, які втекли в ЄС, почали вносити в базу Інтерполу
Грузинська влада звинуватила європейського лікаря у спробі вкрасти аналізи Саакашвілі
Останні новини
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
11:10
На польському кордоні збили трьох українських водіїв
11:07
У США чотиримісячне дитя вижило після того, як його затягнуло в торнадо
10:59
Розтрата 18 мільйонів ДП "Антонов": справу скерували до суду
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
10:49
інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС
10:49
Формула майбутнього: як під час війни 13 математиків будують в Україні центр передових досліджень
Усі новини...
Реклама: