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Рада Євросоюзу продовжила економічні санкції проти Росії на пів року

Четвер, 17 грудня 2020, 15:30

Рада Євросоюзу у четвер, 17 грудня, затвердила продовження ще на шість місяців економічних санкцій проти Росії у зв'язку з ситуацією в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради. 

"Рада сьогодні ухвалила рішення продовжити обмежувальні заходи, які націлені на окремі сектори російської економіки, до 31 липня 2021 року", - йдеться у повідомленні. 

Ці санкції були введені в 2014 році у відповідь на дії Росії, які дестабілізують ситуацію в Україні.

Рішення ґрунтується на останній оцінці стану виконання Мінських угод, яка була надана на засіданні Європейської ради 10-11 грудня.

"З огляду на те, що Мінські угоди в повному обсязі не виконуються Росією, лідери ЄС одностайно ухвалили політичне рішення про продовження економічних санкцій проти Росії", - сказано у повідомленні.

Вони були введені в 2014 році через дестабілізуючі дії Росії проти України і спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори РФ, а також на сферу товарів подвійного призначення.

З того часу ЄС кожні пів року продовжує обмеження через відсутність прогресу у виконанні Мінських угод Росією.

Теми: ЄСРосіясанкції


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