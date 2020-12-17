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Совет Евросоюза продлил экономические санкции против России на полгода

Четверг, 17 декабря 2020, 15:30

Совет Евросоюза в четверг, 17 декабря, утвердила продление еще на шесть месяцев экономических санкций против России в связи с ситуацией в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета.

"Совет сегодня принял решение продлить ограничительные меры, которые нацелены на отдельные сектора российской экономики, до 31 июля 2021 года", - говорится в сообщении.

Эти санкции были введены в 2014 году в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине.

Решение основывается на последней оценке состояния выполнения Минских соглашений, которая была оказана на заседании Европейского совета 10-11 декабря.

"Учитывая то, что Минские соглашения в полном объеме не выполняются Россией, лидеры ЕС единогласно приняли политическое решение о продлении экономических санкций против России", - говорится в сообщении.

Они были введены в 2014 году из-за дестабилизирующие действия России против Украины и направлены на финансовый, энергетический и оборонный сектора РФ, а также на сферу товаров двойного назначения.

С тех пор ЕС каждые полгода продолжает ограничения из-за отсутствия прогресса в выполнении Минских соглашений Россией.

Темы: ЕСРосcиясанкции


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