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Суд Москви оштрафував Google

Четвер, 17 грудня 2020, 17:19

Суд в Москві оштрафував Google LLC на три мільйони рублів за "повторне правопорушення, пов'язане з недостатньою фільтрацією забороненого в Росії контенту".

Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на суд

Деталі: Протокол про адміністративне порушення на Google склав Роскомнагляд.

За даними відомства, в пошуковій видачі Google є сайти, заблоковані в Росії.

Йдеться нібито про сайти з екстремістським та порнографічним змістом.

Нагадаємо: У листопаді Роскомнагляд порушив адміністративну справу щодо компанії Google - її підозрюють у тому, що вона не видаляє з пошуку сайти з інформацією, забороненою в РФ.

Теми: Росіясуд


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