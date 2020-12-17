Суд Москвы оштрафовал Google

Суд в Москве оштрафовал Google LLC на три миллиона рублей за "повторное правонарушение, связанное с недостаточной фильтрацией запрещенного в России контента".

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на суд

Детали: Протокол об административном нарушении на Google составил Роскомнадзор.

По данным ведомства, в поисковой выдаче Google есть сайты, заблокированные в России. Речь идет якобы о сайтах с экстремистским и порнографическим содержанием.

Напомним: Роскомнадзор нарушил административное дело в отношении компании Google - ее подозревают в том, что она не удаляет с поиска сайты с информацией, запрещенной в РФ.