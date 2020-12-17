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Італія планує 8-денний локдаун на Різдво і Новий рік – ЗМІ

Четвер, 17 грудня 2020, 17:14

Італія планує загальнонаціональний локдаун на більшу частину різдвяного і новорічного періоду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Після кількох днів затяжних обговорень уряд Італії в четвер досяг згоді про подальші коронавірусні обмеження, які будуть застосовуватися в період різдвяно-новорічних свят.

Уряд ще офіційно не підтвердив нові заходи. Однак більшість італійських газет вже повідомляють, що пізніше в четвер уряд оголосить про введення обмеження "червоної зони" по всій країні на вісім днів - з 24 по 27 грудня і з 31 грудня по 3 січня.

Це означає, що в переддень Різдва, на Різдво та після нього, а також у новорічний період на всій території країни будуть діяти обмеження найвищого рівня.

Які обмеження діятимуть у проміжні дні, поки що невідомо. 

Більш детальна інформація повинна з'явитися в офіційному повідомленні прем'єр-міністра Італії Джузеппе Конте, яке очікується в четвер ввечері.

Обмеження червоної зони включають закриття всіх другорядних магазинів, а також ресторанів і барів, заборону на поїздки всередині регіонів та між ними. 

Людям буде дозволено залишати свої будинки тільки з важливих причин, таких як робота, відвідування лікаря або покупка предметів першої необхідності

Урядові міністри та експерти охорони здоров'я раніше закликали до більш жорстких обмежень. Хоча  рівень зараження сповільнюється, він все ще залишається занадто високим.

Нагадаємо, 17 грудня уряд Польщі прийняв рішення запровадити національний карантин на три тижні з 28 грудня по 17 січня для стримування пандемії коронавірусу.

Детальніше про те, як Європа готується вводити локдаун на різдвяні свята, можна почитати в статті "Україна - не Європа: як країни ЄС вводять суворі правила на різдвяні свята".

"Українська правда" у Threads

Теми: Італіякоронавірус
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