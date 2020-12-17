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Италия планирует 8-дневный локдаун на Рождество и Новый год – СМИ

Четверг, 17 декабря 2020, 17:14

Италия планирует общенациональный локдаун на большую часть рождественского и новогоднего периода.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

После нескольких дней обсуждений правительство Италии в четверг достигло согласия о дальнейших коронавирусных ограничениях, которые будут применяться в период рождественско-новогодних праздников.

Правительство еще официально не подтвердило новые меры. Однако большинство итальянских газет уже сообщают, что позже в четверг правительство объявит о введении ограничения "красной зоны" по всей стране на восемь дней - с 24 по 27 декабря и с 31 декабря по 3 января.

Это означает, что в канун Рождества, на Рождество и после него, а также в новогодний период на всей территории страны будут действовать ограничения высокого уровня.

Какие ограничения будут действовать в промежуточные дни, пока неизвестно.

Более подробная информация должна появиться в официальном сообщении премьер-министра Италии Джузеппе Конте, которое ожидается в четверг вечером.

Ограничения красной зоны включают закрытие всех второстепенных магазинов, а также ресторанов и баров, запрет на поездки внутри регионов и между ними.

Людям будет разрешено покидать свои дома только по важным причинам, таким как работа, посещение врача или покупка предметов первой необходимости.

Правительственные министры и эксперты здравоохранения ранее призвали к более жестким ограничениям. Хотя уровень заражения замедляется, он все еще остается слишком высоким.

Напомним, 17 декабря правительство Польши приняло решение ввести национальный карантин на три недели с 28 декабря по 17 января для сдерживания пандемии коронавируса.

Подробнее о том, как Европа готовится вводить локдаун на рождественские праздники, можно прочитать в статье "Украина - не Европа: как страны ЕС вводят строгие правила на рождественские праздники"

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Темы: Италиякоронавирус
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