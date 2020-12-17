Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Италия планирует 8-дневный локдаун на Рождество и Новый год – СМИ

Четверг, 17 декабря 2020, 18:14

Италия планирует общенациональный локдаун на большую часть рождественского и новогоднего периода.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

После нескольких дней обсуждений правительство Италии в четверг достигло согласия о дальнейших коронавирусных ограничениях, которые будут применяться в период рождественско-новогодних праздников.

Правительство еще официально не подтвердило новые меры. Однако большинство итальянских газет уже сообщают, что позже в четверг правительство объявит о введении ограничения "красной зоны" по всей стране на восемь дней - с 24 по 27 декабря и с 31 декабря по 3 января.

Это означает, что в канун Рождества, на Рождество и после него, а также в новогодний период на всей территории страны будут действовать ограничения высокого уровня.

Какие ограничения будут действовать в промежуточные дни, пока неизвестно.

Более подробная информация должна появиться в официальном сообщении премьер-министра Италии Джузеппе Конте, которое ожидается в четверг вечером.

Ограничения красной зоны включают закрытие всех второстепенных магазинов, а также ресторанов и баров, запрет на поездки внутри регионов и между ними.

Людям будет разрешено покидать свои дома только по важным причинам, таким как работа, посещение врача или покупка предметов первой необходимости.

Правительственные министры и эксперты здравоохранения ранее призвали к более жестким ограничениям. Хотя уровень заражения замедляется, он все еще остается слишком высоким.

Напомним, 17 декабря правительство Польши приняло решение ввести национальный карантин на три недели с 28 декабря по 17 января для сдерживания пандемии коронавируса.

Подробнее о том, как Европа готовится вводить локдаун на рождественские праздники, можно прочитать в статье "Украина - не Европа: как страны ЕС вводят строгие правила на рождественские праздники"

Темы: Италиякоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина на самом деле имеет контракты для покупки вакцин только для 2 млн населения – Bloomberg

НАБУ пришло с обысками в Минкульт

Рада назначила Шкарлета на должность министра образования Украины

Рада не назначила Витренко министром энергетики

Рада назначила нового министра агрополитики

Путин обещает больше поддержки Донбассу и дразнит Зеленского "мужеством" 

Все новости...
Италия
Италия: для прививок против COVID построят павильоны-подснежники
Зеленский наградил оправданного в Италии нацгвардейца Маркива
Локдаун 2.0. Как Италия и Великобритания переживают локдаун
Последние новости
18:22
Как не попасть на мошенников во время онлайн-покупок – рекомендации
18:14
Италия планирует 8-дневный локдаун на Рождество и Новый год – СМИ
18:05
Прокуратура требует ареста для Стерненко
17:56
Арахамия рассказал, когда Рада еще раз попытается назначить Витренко министром
17:51
Россия для пропаганды "клонировала" украинское военное радио – Минобороны
17:50
За 48 миллионов "ушел с молотка" четырнадцатый завод "Укрспирта"
17:46
фотоДетективу НАБУ, который расследовал дело "рюкзаков Авакова" сожгли машину
17:45
Закрытие межбанка: гривня немного ослабла
17:42
Украине выдали тело бойца, который попал на неподконтрольную территорию на Донбассе
17:30
Как не нарваться на мошенников во время онлайн-покупок – рекомендации
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!