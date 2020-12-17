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Стрілянина у швидкісному поїзді у Франції: нападник отримав довічне ув'язнення

Четвер, 17 грудня 2020, 20:47

Ісламіст, який відкрив стрілянину у швидкісному поїзді Thalys у серпні 2015 року, був засуджений французьким судом до довічного ув'язнення.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Паризький суд визнав 25-річного вихідця з Марокко Ауба Ель-Хаззані винним у замаху на вбивство з наміром здійснити терористичний акт.

Ель-Хаззані вчинив стрілянину у швидкісному поїзді, що прямував за маршрутом Амстердам-Париж, 21 серпня 2015 року.

Нападник поранив трьох осіб, його нейтралізували самі пасажири – двоє американських військовослужбовців, які перебували у вагоні.

Під час першого засідання він сказав судді, що організатор нападів у Парижі Абдельхамід Абауд спланував його напад.

Окрім Ель-Хаззані обвинувачення висунули ще трьом підозрюваним. Білал Чатрі, Мохамед Баккалі та Редуан Себбара підозрюються в тому, що вони знали про терористичний напад і допомагали виконавцю.

Відомо, що Баккалі орендував квартиру у бельгійській комуні Схарбек на тій же вулиці, де жили брати Ель-Бакруї перед скоєнням терактів у Брюсселі та де були виявлені сліди Салаха Абдеслама, підозрюваного в організації терактів у Парижі. У січні 2018 року Бельгія передала Баккалі французьким судовим органам.

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